بالفيديو.. السباعي: المصري قدم أفضل موسم في تاريخه مع حسام حسن

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قال الإعلامي محمد السباعي، أن النادي المصري وصل هذا الموسم للنقطة رقم 60 لأول مرة في تاريخه، وهو ما يحسب لحسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي، ومجلس الإدارة.

وأضاف «السباعي»، خلال حلقة اليوم الجمعة، من برنامج «المقصورة»، الذي يقدمه على قناة dmc sports، أن المصري يقدم مستويات جيدة مع حسام حسن، مؤكدًا أنه يلعب بطموح التواجد مع الكبار في المربع الذهبي، وهو ما يحدث للموسم الثاني على التوالي.

ويحتل المصري المركز الرابع بجدول بطولة الدوري الممتاز برصيد 57 نقطة، جمعهم من 31 مباراة، قبل نهاية المسابقة بـ 3 جولات.