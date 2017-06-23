التحذير الأخير من ميلان لدوناروما: «لن ننتظر طويلا»

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وجه ماركو فاسوني المدير التنفيذي لنادي ميلان الإيطالي، التحذير لحارس مرمى الفريق جيانلويجي دوناروما، الذي أعلن عدم تجديد عقده مع «الروسونيري» والذي ينتهي الصيف المقبل.

وعندما سُئل ماركو فاسوني عن الجديد في قضية دوناروما فأجاب وقال فيما نقله موقع «فوتبول إيطاليا» :"ليس هناك أي شيء جديد في حالة دوناروما، لا نزال في الانتظار ولكننا لن ننتظر طويلاً لعدة أسباب".

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كما أشارت تقارير منذ عدة أيام، إلى أن فينتشينزو مونتيلا مدرب ميلان الإيطالي، اجتمع بوالد اللاعب في إيطاليا في محاولة لتغيير قراره وتمديد عقده مع ميلان بعيدًا عن وكيل أعماله مينو رايولا.