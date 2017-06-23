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قاضي قضاة الأردن: محاولة الهجوم على الحرم المكي عمل يستنكره كل إنسان

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مصراوي Masrawy

قاضي قضاة الأردن: محاولة الهجوم على الحرم المكي عمل يستنكره كل إنسان

10:44 م الجمعة 23 يونيو 2017

قاضي قضاة الأردن: محاولة الهجوم على الحرم المكي عمل يستنكره كل إنسان

عبد الكريم الخصاونة

عمان - (أ ش أ)

أدان قاضي قضاة الأردن عبد الكريم الخصاونة محاولة استهداف الحرم المكي الشريف، ووصف هذا العمل بأنه "جبان يستنكره كل إنسان".

وأضاف الخصاونة - في اتصال هاتفي لقناة (العربية) ، اليوم الجمعة، أن الاعتداء على الحرم المكي يعد اعتداء على المسلمين في كل مكان، لافتا إلى أن من يحاول فعل ذلك لم يكن إنسانا طبيعيا وصاحب عقل جامد.

وأوضح أن الإرهاب ليس له دين ولا عقيدة ولا أخلاق، داعيا إلى ضرورة محاورة الشباب وتعريفهم بالدين الصحيح من أجل تحصينهم ضد أي أفكار مسيئة للإسلام والبشرية.

وكانت سلطات الأمن قد أحبطت - في وقت سابق اليوم - العمل الإرهابي الذي كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه.

ونشرت قناة (العربية) الإخبارية صورا من موقع إحباط الاعتداء على الحرم المكي أظهر حطام سيارة بيضاء اللون مدمرة كان يسعى الإرهابيون إلى استخدامها في تنفيذ عمليتهم الجبانة، وأشارت القناة إلى أن الخلية الإرهابية كانت تتخذ مقرا يبعد مسافة قصيرة عن الحرم المكي.

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Asha

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