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فيديو: السعودية تكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي بالقرب من المسجد الحرام

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مصراوي Masrawy

: تكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي بالقرب من المسجد الحرام

10:42 م الجمعة 23 يونيو 2017

فيديو: السعودية تكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي بالقرب من المسجد الحرام

كتب – محمد الصباغ

قالت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، إنها أحبطت عملية إرهابية كانت تستهدف المسجد الحرام بمكة المكرمة، وأسفر ذلك عن إصابة 6 وافدين و5 من رجال الأمن بجانب القبض على 5 من المتهمين.

وبدأت سلطات المملكة التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم، فيما صرحت وزارة الداخلية أن انتحاريًا فجر نفسه خلال عملية القبض عليه، كان يستعد لمهاجمة المسجد الحرام.

وأضافت في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السعودية أن الإرهابيين تحركوا "خدمة لمخططات خارجية"، وتابع البيان أن وزارة الداخلية تؤكد "أن هذه الشبكة الإرهابية.. تجاوزوا بما كانوا سيقدمون عليه كل الحرمات باستهدافهم أمن المسجد الحرام أقدس بقاع الله وأطهرها".

ونقل موقع قناة العربية أن مجموعة إرهابية تمركزت بثلاثة مواقع في مدينة مكة وفي جدة، خططت للعملية الإرهابية الفاشلة، حيث كانت المجموعة تعتزم تنفيذ عملية بحي العسيلة في مكة المكرمة، وأخرى في حي أجياد المصافي الواقع داخل محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام.

وأوضح المتحدث أن انتحاريا كان مختبئا في أحد منازل حي أجياد بادر بإطلاق النار على أجهزة الأمن السعودية، ورفض التجاوب مع دعوات الأمن بتسليم نفسه ثم فجر نفسه بعد أن ازداد الخناق عليه.

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية أن الشرطة السعودية بدأت عمليات تمشيط للقبض على أي متعاونين مع المقبوض عليهم.

وأدان قاضي قضاة الأردن، عبدالكريم الخصاونة، محاولة الهجوم على الحرم المكي، واعتبرها "عمل جبان يستنكره كل إنسان"، مضيفًا "الاعتداء على الحرم المكي اعتداء على المسلمين في كل مكان".

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