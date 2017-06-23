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فيديو| «الزلفة»: الأمن السعودي أنقذ ملايين المسلمين من الإرهاب

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فيديو| «الزلفة»: الأمن السعودي أنقذ ملايين المسلمين من الإرهاب فيديو| «الزلفة»: الأمن السعودي أنقذ ملايين المسلمين من الإرهاب

التحرير

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قال محمد الزلفة، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، إن الأمن السعودي استطاع إنقاذ ملايين المسلمين من المحاولة الإرهابية التي حاولت استهدف الحرم المكي.

وأضاف الزلفة، خلال مداخلة هاتفية بقناة "أون لايف": "ليس هناك تفاصيل أكتر ولكن الحادث يعتبر شيء مروع، وإنجاز للأمن السعودي الذي استطاع إحباط هذه المحاولة الإرهابية خلال الأيام الآخيرة في شهر رمضان".

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وتابع: "الإرهاب خطير ومن اكتوى بنار الإرهاب يعرف من يمول الإرهاب ويسانده، ولماذا قامت المملكة العربية بتشكيل تحالف لمواجه الإرهاب"، موضحا أن هناك 3 رؤوس للشر هي التي تحرك الإرهاب وهم إيران والدوحة ودمشق.

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التحرير

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