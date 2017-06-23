«المحافظين» يحذر من تزايد وتيرة الاعتداء على المسلمين في الغرب

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تابع حزب المحافظين بمزيد من القلق تزايد حالات الاعتداءات الإرهابية ضد المسلمين في العديد من الدول الغربية بدءًا من حادث مقتل 6 مصليين في كندا مطلع العام الحالي وصولاً إلى حادثي دهس المصلين بلندن ومقتل فتاة مسلمة بمدينة فرجينيا.

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وأعرب الحزب عن إدانته للحادثين الأليمين بما يمثلاه من مؤشر خطير لتطور خطاب التحريض والكراهية ضد المسلمين إلى أفعال عنف، وهو الأمر الذي لا يستقيم معه إلا أن ندين إرهاب المستنصرين كما أدنا وندين إرهاب المتأسلمين وكلاهما لا علاقة لهم بالأديان السماوية.



وأدان الحزب هذا العمل الإرهابي، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها في محاصرة كل حالات التطرف مهما كانت هويتها، والحد من المواقف العنصرية والخطاب التحريضي ضد المسلمين حتى لا تتزايد الكراهية والعنصرية وتحيي الصراعات الدينية والحضارية من جديد بعد أن وؤدها الزمن في مقابر التاريخ.



كما حذر المحافظين من تصاعد الخطاب التحريضي ضد المسلمين متطلعا أن يلتزم المجتمع الدولى بعدة تدابيير عاجلة حتى لا تتسع تلك الدائرة ومنها ضرورة تعامل الإعلام العالمي مع تلك الحوادث كحوادث إرهابية حيث أننا لاحظنا تباطؤ الإعلام العالمي في إدانة الحادث وتجنب وصفه بالإرهاب كوجه من أوجه العنصرية وإزدواجية المعايير في التمييز بين الضحايا على أساس الدين والجنسية، وأن يتوقف قادة بعض الدول عن إستخدام الخطاب التحريضي ضد المسلمين كعنصر جاذب لأصوات الناخبين.



كما تطلع الحزب إلى ضرورة أن تتعامل الدول بشكل رسمي مع تلك الأحداث بتوصيفها جرائم إرهابية وليست مجرد جرائم عنف، وضرورة التقارب بين الغرب والمسلمين فيما يتعلق بالهوية، والخصوصية الثقافية، ومدى علاقاتهما بالانتماء والولاء للمجتمع الجديد.