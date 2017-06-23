أخبار عاجلة

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
وزیر الدفاع الإيراني المقترح: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مصدر أمني: عملية القبض على قاضي الشرقية تمت قبل إصداره حكما بساعات -
ملاعب ONsport - حصاد الموسم المحلى المنقضى مع الناقد الرياضى محمد الشرقاوى -
ملاعب ONsport - ختام بطولة EFC Evolution لملاكمة MMA -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

37 شاحنة وقود معونة مصرية لقطاع غزة عبر معبر رفح

Google+ Print

مصراوي Masrawy

37 شاحنة وقود معونة مصرية لقطاع غزة عبر معبر رفح

10:30 م الجمعة 23 يونيو 2017

37 شاحنة وقود معونة مصرية لقطاع غزة عبر معبر رفح

كتب - أشرف سويلم: 

واصلت ، اليوم الجمعة، فتح معبر رفح البري استثنائيا لليوم الثالث على التوالي لإدخال معونات السولار المصرية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري، وسمحت السلطات المصرية اليوم بإدخال 13 شاحنة سولار مصرية، وتسليمها للجانب الفلسطيني في قطاع غزة عبر معبر رفح البري، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح لدعم قطاع غزة بالوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

وأكد مصدر أمني كبير بمعبر رفح البري، أن السلطات المصرية بدأت بإدخال شحنات السولار بدءًا منذ الأربعاء الماضي بإدخال 22 شاحنة سولار، بإجمالي مليون و215 ألف لتر سولار، بينما سمحت مصر بإدخال، 4 شاحنات سولار، أمس الخميس، واليوم الجمعة 13 شاحنة سولار بإجمالي 920 ألف لتر سولار، 

ليصل إجمالي السولار الذي سمحت مصر بإدخاله لغزة خلال الـ 3 أيام الماضية، مليونين و135 ألف لتر سولار. 

وأضاف المصدر، أن مصر، ستواصل، غدًا السبت، إدخال شحنات السولار لتتوقف عملية الإدخال فترة عيد الفطر المبارك وتتواصل عقب الإجازة إدخال باقي شحنات السولار الأربعاء المقبل. 

وتابع المصدر، أن السلطات المصرية، ستفتح معبر رفح البري لعبور الأشقاء الفلسطينيين في كلا الاتجاهين عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بسبب المياه..

    بسبب المياه.. "الري" تحذر بفرض غرامات على مزارعي الأرز بالوادي الجديد

    أخبار
  • إحباط تهريب 95 كيلو بانجو داخل تنك وقود سيارة بالسويس

    إحباط تهريب 95 كيلو بانجو داخل تنك وقود سيارة بالسويس

    أخبار
  • مع بدء موسم حصاد القمح.. مزارعون بالأقصر لـ

    مع بدء موسم حصاد القمح.. مزارعون بالأقصر لـ"مصراوي": "ضهرنا انحنى

    أخبار
  • غضب مزارعي المنيا من أسعار الحكومة للقمح.. ومفجر

    غضب مزارعي المنيا من للقمح.. ومفجر "فساد الشون": لن

    أخبار

إعلان

36e47c0b74.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري