37 شاحنة وقود معونة مصرية لقطاع غزة عبر معبر رفح

كتب - أشرف سويلم:

واصلت مصر، اليوم الجمعة، فتح معبر رفح البري استثنائيا لليوم الثالث على التوالي لإدخال معونات السولار المصرية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري، وسمحت السلطات المصرية اليوم بإدخال 13 شاحنة سولار مصرية، وتسليمها للجانب الفلسطيني في قطاع غزة عبر معبر رفح البري، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم قطاع غزة بالوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

وأكد مصدر أمني كبير بمعبر رفح البري، أن السلطات المصرية بدأت بإدخال شحنات السولار بدءًا منذ الأربعاء الماضي بإدخال 22 شاحنة سولار، بإجمالي مليون و215 ألف لتر سولار، بينما سمحت مصر بإدخال، 4 شاحنات سولار، أمس الخميس، واليوم الجمعة 13 شاحنة سولار بإجمالي 920 ألف لتر سولار،

ليصل إجمالي السولار الذي سمحت مصر بإدخاله لغزة خلال الـ 3 أيام الماضية، مليونين و135 ألف لتر سولار.

وأضاف المصدر، أن مصر، ستواصل، غدًا السبت، إدخال شحنات السولار لتتوقف عملية الإدخال فترة عيد الفطر المبارك وتتواصل عقب الإجازة إدخال باقي شحنات السولار الأربعاء المقبل.

وتابع المصدر، أن السلطات المصرية، ستفتح معبر رفح البري لعبور الأشقاء الفلسطينيين في كلا الاتجاهين عقب إجازة عيد الفطر المبارك.