بالفيديو - مفرج عنهم بـ"العفو الرئاسي": "الحمد لله.. هنقضي العيد مع ولادنا"

كتب - عاطف مراد:

تقرير وتصوير - أحمد حسين ومحمود أبو ديبه:

وسط الفرحة العارمة التي انتشرت بين أهالي المُفرج عنهم بـ"عفو رئاسي" من سجن طرة اليوم الجمعة، التقى مصراوي بالفيديو عدد من المفرج عنهم.

وعبر المفرج عنهم عن سعادتهم وشكرهم للمسئولين عن الإفراج عنهم وسرعة تنفيذه، وأحدهم كان قد تم ضبطه في إحدى القضايا وصدر ضده الحكم بعام سجن وخرج بعد قضائه لفترة 8 أشهر.

وقال مُفرج عنه آخر يدعى حسن علي إبراهيم خليفة، بأنه قد تم ضبطه هو وشقيقه عام 2013 وتم الإفراج بالعفو عن شقيقه العام الماضي، وهذا العام تم الإفراج عنه هو بعد حبسه فترة عقوبة مدتها 3 سنوات و8 أشهر، وعبر عن سعادته البالغة بوصفه بالعفو عنه بأنه أسعد أيام حياته.

ووصف مُفرج عنه آخر بقوله: "الحمد لله" لعدم وجود كلام يعبر عما بداخله لفرحته بعودته لأولاده وأسرته للاحتفال معهم بعيد الفطر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن 502 من المحبوسين، منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، ويشمل القرار عددا من الحالات الصحية ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة.