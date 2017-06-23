أخبار عاجلة

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
وزیر الدفاع الإيراني المقترح: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مصدر أمني: عملية القبض على قاضي الشرقية تمت قبل إصداره حكما بساعات -
ملاعب ONsport - حصاد الموسم المحلى المنقضى مع الناقد الرياضى محمد الشرقاوى -
ملاعب ONsport - ختام بطولة EFC Evolution لملاكمة MMA -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بالفيديو - مفرج عنهم بـ"العفو الرئاسي": "الحمد لله.. هنقضي العيد مع ولادنا"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

- مفرج عنهم بـ"العفو الرئاسي": "الحمد لله.. هنقضي العيد مع ولادنا"

10:20 م الجمعة 23 يونيو 2017

المفرج عنهم بالعفو الرئاسي

كتب - عاطف مراد:

تقرير وتصوير - أحمد حسين ومحمود أبو ديبه:

وسط الفرحة العارمة التي انتشرت بين أهالي المُفرج عنهم بـ"عفو رئاسي" من سجن طرة اليوم الجمعة، التقى مصراوي بالفيديو عدد من المفرج عنهم.

وعبر المفرج عنهم عن سعادتهم وشكرهم للمسئولين عن الإفراج عنهم وسرعة تنفيذه، وأحدهم كان قد تم ضبطه في إحدى القضايا وصدر ضده الحكم بعام سجن وخرج بعد قضائه لفترة 8 أشهر.

وقال مُفرج عنه آخر يدعى حسن علي إبراهيم خليفة، بأنه قد تم ضبطه هو وشقيقه عام 2013 وتم الإفراج بالعفو عن شقيقه العام الماضي، وهذا العام تم الإفراج عنه هو بعد حبسه فترة عقوبة مدتها 3 سنوات و8 أشهر، وعبر عن سعادته البالغة بوصفه بالعفو عنه بأنه أسعد أيام حياته.

ووصف مُفرج عنه آخر بقوله: "الحمد لله" لعدم وجود كلام يعبر عما بداخله لفرحته بعودته لأولاده وأسرته للاحتفال معهم بعيد الفطر.

وكان الرئيس عبد الفتاح ، أصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن 502 من المحبوسين، منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، ويشمل القرار عددا من الحالات الصحية ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة. 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجريدة الرسمية تنشر أسماء الحاصلين على العفو الرئاسي

    الجريدة الرسمية تنشر أسماء الحاصلين على العفو الرئاسي

    أخبار
  • ​بدء إطلاق سراح أصحاب

    ​بدء إطلاق سراح أصحاب "العفو الرئاسي" على رأسهم هشام طلعت

    أخبار
  • الرئاسة: قرار

    الرئاسة: قرار "العفو عن محبوسين" يشمل حالات صحية ومهندسين وأساتذة

    أخبار
  • مصور الجزيرة السابق يطلب العفو الرئاسي عنه:

    مصور الجزيرة السابق يطلب العفو الرئاسي عنه: "لم أر أولادي​ منذ 4 سنوات"

    أخبار

إعلان

ed5dadeee0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"