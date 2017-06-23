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بالفيديو.. حازم إمام: هذا ما يُميز حسام حسن «المدرب»

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بالفيديو.. حازم إمام: هذا ما يُميز حسام حسن «المدرب» بالفيديو.. حازم إمام: هذا ما يُميز حسام حسن «المدرب»

التحرير

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أكد حازم إمام، نجم نادي السابق، أن حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، قدم موسمًا رائعًا، وأثبت أنه من أفضل المدربين في .

وأضاف «إمام»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة ON sport، أن «العميد» حافظ مع المصري على المركز الثالث بجدول الدوري الممتاز، حتى الآن، للموسم الثاني على التوالي، رغم رحيل عدد من اللاعبين عن الفريق البورسعيدي.

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وتابع، أن أكثر ما يميز «حسام»، هو ايجاد الحلول دائمًا، وأنه لا يتباكى على رحيل نجومه، ويكتشف مزيد من اللاعبين الجيدين بشكل مستمر ويمنحهم الفرص للتألق.

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التحرير

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