استنفار أمني بالفرافرة عقب تصفية أحد عناصر "حسم" بطريق الواحات

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهدت مديرية أمن الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، حالة استنفار أمني شديدة، مع الدفع بسيارات مصفحة وتشكيلات من القوات المدججة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، لتأمين محيط مركز الفرافرة، عقب نجاح رجال الشرطة في تصفية عنصر من حركة "حسم" الإرهابية بطريق الواحات، ظهر اليوم.

وأكد مساعد وزير الداخلية، لأمن الوادي الجديد اللواء أحمد عبد الغفار لـ"مصراوي": "إنه جرى رفع حالة الاستعدادات الأمنية للدرجة القصوى، والتشديد على القوات باليقظة التامة، وتنفيذ جميع خطط الطوارئ والتأمين الشاملة في حالة الأحداث الإرهابية، خشية وقوع أي هجمات من العناصر الإرهابية لتعكير صفو فرحة المواطنين بعيد الفطر المبارك، أو شن عمليات انتقامية ضد رجال الشرطة عقب نجاحهم في تصفية العناصر الإرهابية، سواء اليوم، أو خلال الفترة الماضية".

وأضاف عبد الغفار، أن رجال الشرطة مستعدون دائمًا في كل الأوقات للتضحية بأرواحهم فداءً للوطن وأمن المواطنين، لأنها رسالة وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن مديرية الأمن تنفذ خطة واضحة لتأمين الطرق السريعة والمدن والمنافذ الحدودية، وذلك من خلال عمل كمائن ودوريات ثابتة ومتحركة، وخاصة على الحدود بمنطقتي الفرافرة والعوينات.

كانت وزارة الداخلية، نجحت، اليوم الجمعة، في تصفية أحد عناصر حركة "حسم" الإرهابية بطريق الواحات البحرية، والذي تبين أنه المدعو "محمد عبد المنعم زكى أبو طبيخ"، والذي عُثر على جثته بجوار السيارة، بندقية آلية وكمية من الذخيرة وفوارغ طلقات، والرقم القومي الخاص به، كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 420/2017، حصر أمن دولة عليا "تحرك حسم المسلح".