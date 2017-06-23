وزير خارجية موريتانيا: قطر مولت منظمات إرهابية

نواكشوط - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الموريتاني الدكتور اسلكو ولد أحمد إزيد بيه، أن إمارة قطر تمول الإرهاب.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس، ونشرت في نواكشوط، أن موريتانيا قطعت علاقاتها مع قطر لأسباب منها تمويل قطر لمنظمات معروفة تهدد أمن موريتانيا وهي منظمات معروفة حسب الوزير لكنه رفض أن يحددها واكتفى بالقول إن بعضها قد حُظر بالفعل" حسب تعبيره.

وانتقد الوزير الموريتاني بشدة نشاطات قطر، وقلل من أهمية الخسائر المترتبة على قرار بلاده قطع العلاقات مع قطر، وقال إنها لن تكون مؤثرة.

من جهة ثانية وصف الوزير الموريتاني قرار مجلس الأمن بخصوص قوة مجموعة الخمسة للساحل بأنه نصر للمجموعة واعتراف دولي بهذه المجموعة التي ولدت فكرتها في نواكشوط سنة 2014.

وأضاف الوزير: "هذا الدعم السياسي الذي حصلنا عليه من مجلس الأمن سيمنح هذه القوة المشتركة المهمة شرعية دولية وولاية واضحة لتقوم باستكمال الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي على الأرض".

وأضاف وزير الخارجية "هذه هي الخطوة الأولى لبناء هذه القوة وهي تتعلق بالناحية القانونية، لكن في ما يتعلق بالتمويل فإننا بحاجة إلى إقناع الآخرين، وخصوصا الأميركيين، بأن الأمن في منطقة الساحل يعني الأمن في العالم" على حد وصفه.

وأضاف"إنه إذا كانت موريتانيا اليوم لا تعاني من الإرهاب كما يحدث في جاراتها فذلك لأنها دفعت الثمن مبكرا وحيّدت هذا التهديد في عمليات تجاوزت الحدود الموريتانية وفقدت فيها القوات المسلحة أفضل ضباطها، كما أن وضع موريتانيا كبلد مغاربي وبلد ساحلي جعلها في مستوى أفضل للحصول على المعلومات الاستخباراتية حول الإرهاب" .