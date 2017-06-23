أخبار عاجلة

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
وزیر الدفاع الإيراني المقترح: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مصدر أمني: عملية القبض على قاضي الشرقية تمت قبل إصداره حكما بساعات -
ملاعب ONsport - حصاد الموسم المحلى المنقضى مع الناقد الرياضى محمد الشرقاوى -
ملاعب ONsport - ختام بطولة EFC Evolution لملاكمة MMA -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزير خارجية موريتانيا: قطر مولت منظمات إرهابية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير خارجية موريتانيا: قطر مولت منظمات إرهابية

09:43 م الجمعة 23 يونيو 2017

وزير خارجية موريتانيا: قطر مولت منظمات إرهابية

اسلكو ولد أحمد إزيد بيه

نواكشوط - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الموريتاني الدكتور اسلكو ولد أحمد إزيد بيه، أن إمارة قطر تمول الإرهاب.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس، ونشرت في نواكشوط، أن موريتانيا قطعت علاقاتها مع قطر لأسباب منها تمويل قطر لمنظمات معروفة تهدد أمن موريتانيا وهي منظمات معروفة حسب الوزير لكنه رفض أن يحددها واكتفى بالقول إن بعضها قد حُظر بالفعل" حسب تعبيره.

وانتقد الوزير الموريتاني بشدة نشاطات قطر، وقلل من أهمية الخسائر المترتبة على قرار بلاده قطع العلاقات مع قطر، وقال إنها لن تكون مؤثرة.

من جهة ثانية وصف الوزير الموريتاني قرار مجلس الأمن بخصوص قوة مجموعة الخمسة للساحل بأنه نصر للمجموعة واعتراف دولي بهذه المجموعة التي ولدت فكرتها في نواكشوط سنة 2014.

وأضاف الوزير: "هذا الدعم السياسي الذي حصلنا عليه من مجلس الأمن سيمنح هذه القوة المشتركة المهمة شرعية دولية وولاية واضحة لتقوم باستكمال الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي على الأرض".

وأضاف وزير الخارجية "هذه هي الخطوة الأولى لبناء هذه القوة وهي تتعلق بالناحية القانونية، لكن في ما يتعلق بالتمويل فإننا بحاجة إلى إقناع الآخرين، وخصوصا الأميركيين، بأن الأمن في منطقة الساحل يعني الأمن في العالم" على حد وصفه.

وأضاف"إنه إذا كانت موريتانيا اليوم لا تعاني من الإرهاب كما يحدث في جاراتها فذلك لأنها دفعت الثمن مبكرا وحيّدت هذا التهديد في عمليات تجاوزت الحدود الموريتانية وفقدت فيها القوات المسلحة أفضل ضباطها، كما أن وضع موريتانيا كبلد مغاربي وبلد ساحلي جعلها في مستوى أفضل للحصول على المعلومات الاستخباراتية حول الإرهاب" .

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأمم المتحدة تعرض الوساطة لحل الأزمة القطرية

    الأمم المتحدة تعرض الوساطة لحل الأزمة القطرية

    أخبار

  • "الجزيرة": إغلاق القناة يعتبر حصار على مهنة الصحافة

    أخبار
  • أزمة الخليج تحد يبرز تيلرسون كمفاوض

    أزمة الخليج تحد يبرز تيلرسون كمفاوض

    أخبار
  • موريتانيا: علاقتنا مع إيران ليست على حساب دول الخليج العربي

    موريتانيا: علاقتنا مع إيران ليست على حساب دول الخليج العربي

    أخبار

إعلان

8ae664274d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات

طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات

وزیر الدفاع الإيراني المقترح: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة

وزیر الدفاع الإيراني المقترح: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة