"الصحة العالمية": ارتفاع عدد وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1265 حالة

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن إلى 1265 حالة منذ 27 أبريل الماضي.

وقالت المنظمة في الحساب الرسمي لمكتبها باليمن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن عدد الحالات التي يشتبه فى إصابتها بوباء الكوليرا في اليمن تستمر في الارتفاع، مشيرة إلى أنها سجلت 192,983 حالة اشتباه.

ويشهد اليمن مخاوف من ارتفاع كبير في عدد الاصابات بالكوليرا، قد يصل الى 300 الف حالة خلال ستة أشهر، حسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية نهاية الشهر الماضي، اضافة الى عدد "كبير جدا" من الوفيات.

وانتشر وباء الكوليرا في عدة محافظات يمنية بشكل غير مسبوق، ما دعا وزارة الصحة بصنعاء (الخاضعة لسيطرة الحوثيين) ، الى اعلانها عاصمة منكوبة صحيا وبيئيا جراء تفشي وانتشار الكوليرا "الذي أصبح يحصد أرواح المواطنين".

ويشهد اليمن تدهورا كبيرا في الوضع الصحي والإنساني، جراء الصراع الدائر في البلاد بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح من جهة، والقوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة ثانية، منذ أكثر من عامين.