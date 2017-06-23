السعودية: انتحاري يفجر نفسه بالقرب من المسجد الحرام

القاهرة – (مصراوي)

قالت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، إنها أحبطت عملية إرهابية كانت تستهدف المسجد الحرام بمكة المكرمة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

ونقل موقع قناة العربية الإخبارية أن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية صرح في بيان بأن مجموعة إرهابية تمركزت بثلاثة مواقع في مدينة مكة وفي جدة، خططت للعملية الإرهابية الفاشلة، حيث كانت المجموعة تعتزم تنفيذ عملية بحي العسيلة في مكة المكرمة، وأخرى في حي أجياد المصافي الواقع داخل محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام.

وأوضح المتحدث أن انتحاريا كان مختبئا في أحد منازل حي أجياد بادر بإطلاق النار على أجهزة الأمن السعودية، ورفض التجاوب مع دعوات الأمن بتسليم نفسه ثم فجر نفسه بعد أن ازداد الخناق عليه.

وأشار إلى أن 6 وافدين و5 من رجال الأمن أصيبوا جراء هذا الحادث، وألقت قوات الأمن القبض على 5 من المتهمين، بينهم إمرأة، ويجري التحقيق معهم حالياً.

يذكر أنه في اليوم ذاته من شهر رمضان الماضي فجر إرهابي نفسه في موقف سيارات قوات الطوارئ قرب الحرم النبوي بالمدينة المنورة؛ ما أدى لاستشهاد أربعة من رجال الأمن، وإصابة خمسة آخرين.