المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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انخفض سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، بواقع قرش واحد فقط مسجلا نحو18.03 جنيه للشراء، فى مقابل نحو 18.04 جنيه خلال تعاملات امس الأربعاء.

وقال البنك انه تم تثبيت سعر بيع الدولار عند 18.15 جنيه.

وانخفض سعر شراء الدولار في مصرف ابوظبي الإسلامي مسجلا نحو 18.07 جنيه، فيما استقر سعر البيع عند 18.17 جنيه.

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كما تراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس مسجلا نحو 18.15 جنيه للبيع، و18.05 جنيه للشراء، فى مقابل نحو 18.17 جنيه للبيع، و18.07 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار فى بنك مصر ايران للتنمية مسجلا نحو 18.15 جنيه للبيع، و18.05 جنيه للشراء، فى مقابل نحو 18.20 جنيه للبيع، و18.08 جنيه للشراء.

واستقر سعر الدولار فى كلا من البنك المصرى الخليجى، وبنك البركة، والبنك التجارى الدولى، وبنك بيريوس، وبنك بلوم مسجلا نحو 18.15 جنيه للبيع، و18.05 جنيه للشراء.

فيما ثبت سعر الدولار فى كلا من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر مسجلا نحو 18.05 جنيه للبيع، و17.95 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدولار في بنك القاهرة مسجلا نحو 18.10 جنيه للبيع، و18 جنيه للشراء.