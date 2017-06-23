أخبار عاجلة

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن -
هبة هجرس: ظاهرة عمالة الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية -
الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية -
أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

Google+ Print
المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انخفض في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، بواقع قرش واحد فقط مسجلا نحو18.03 جنيه للشراء، فى مقابل نحو 18.04 جنيه خلال تعاملات امس الأربعاء.

وقال البنك انه تم تثبيت سعر بيع الدولار عند 18.15 جنيه.

وانخفض سعر شراء الدولار في مصرف ابوظبي الإسلامي مسجلا نحو 18.07 جنيه، فيما استقر سعر البيع عند 18.17 جنيه.

شاهد أيضا

كما تراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس مسجلا نحو 18.15 جنيه للبيع، و18.05 جنيه للشراء، فى مقابل نحو 18.17 جنيه للبيع، و18.07 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار فى بنك ايران للتنمية مسجلا نحو 18.15 جنيه للبيع، و18.05 جنيه للشراء، فى مقابل نحو 18.20 جنيه للبيع، و18.08 جنيه للشراء.

واستقر سعر الدولار فى كلا من البنك المصرى الخليجى، وبنك البركة، والبنك التجارى الدولى، وبنك بيريوس، وبنك بلوم مسجلا نحو 18.15 جنيه للبيع، و18.05 جنيه للشراء.

فيما ثبت سعر الدولار فى كلا من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر مسجلا نحو 18.05 جنيه للبيع، و17.95 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدولار في بنك القاهرة مسجلا نحو 18.10 جنيه للبيع، و18 جنيه للشراء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم