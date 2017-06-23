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شباب مُفرج عنهم بالعفو الرئاسي: "تحيا مصر".. ومصدر: "باقي أربع دفع" - (صور)

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مصراوي Masrawy

شباب مُفرج عنهم بالعفو الرئاسي: "تحيا ".. ومصدر: "باقي أربع دفع" - (صور)

08:01 م الجمعة 23 يونيو 2017

شباب من المفرج عنهم

كتب -صابر المحلاوي:

تصوير- محمود أبو ديبه:

غادر منذ قليل عدد من المفرج عنهم وذلك بعد العفو الرئاسي الصادر بحقهم، اليوم الجمعة، من سجن طرة، وسط فرحة عارمة غمرت المفرج عنهم لحظة رؤية ذويهم فور الإفراج عنهم، وارتفعت أصوات القبلات والأحضان والسجود من الطرفين أمام سجن طرة.

كان الرئيس عبد الفتاح ، أصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن 502 من المحبوسين، منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، ويشمل القرار عددا من الحالات الصحية ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة.

وقال مصدر أمني؛ من أمام سجن طرة في تصريحات لمصراوي؛ أن 4 دفعات تم الإفراج عنهم منذ قليل، موضحًا أنه يتبقى الآن أربع دفعات آخرين وسيتم الإفراج عنهم.

وينتظر الآن عدد من ذوي المفرج عنهم أمام مقر سجن طرة وسط هتافات "الله أكبر، والحمد الله".

وانصرف المفرج عنهم فور خروجهم من سجن طره وسط فرحة عارمة لحظة رؤية ذويهم فور الإفراج عنهم.

وأعرب السجناء المفرج عنهم الذين غادروا السجن، عن سعادتهم بقرار العفو الرئاسي، مرددين: "بنحب مصر، وتحيا مصر".

ويشمل القرار العفو عن 175 شابا أقل من 30 عاما، و8 من أساتذة الجامعات، و3 محامين و5 مهندسين، وقد كلف عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية بتنفيذ القرار قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

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