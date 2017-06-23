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خالد جلال يكشف عن حقيقة مشاجرة اللاعبين بعد مواجهة اتحاد العاصمة

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خالد جلال يكشف عن حقيقة مشاجرة اللاعبين بعد مواجهة اتحاد العاصمة خالد جلال يكشف عن حقيقة مشاجرة اللاعبين بعد مواجهة اتحاد العاصمة

التحرير

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نفى خالد جلال مدير الكرة بالفريق الأول لنادي ، ما تردد عن حدوث مشاجرة بين لاعبي الفريق الأبيض عقب نهاية مباراة اتحاد العاصمة التي أقيمت على 5 يوليو في الجزائر ضمن مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد جلال في تصريحات صحفية، ما حدث بعد المباراة عتاب طبيعي بين اللاعبين لخسارة المباراة ولم يحدث مشاجرة أو مشادات بين اللاعبين كما ردد البعض خلال الساعات الجارية.

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وأضاف مدير الكرة بنادي الزمالك، تهويل الأمور وكتابة أخبار غير صحيحة وخلق أزمات وهمية مرفوض والهدف منه هدم إستقرار الفريق وهو ما نرفضه وهناك فرق بين عتاب بين اللاعبين وهو طبيعي بعد الخسارة وبين حدوث مشاجرة كما صور البعض.

وأشار خالد جلال، عقب نهاية المباراة توجهت لغرفة الملابس ووجهت عتابي وعنفت اللاعبين بعد الخسارة في حضور جميع أعضاء الجهاز الفني ولم يصدر خروج عن النص من اللاعبين والزمالك كبير ولن نقبل خلق شائعات حول الفريق.

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التحرير

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