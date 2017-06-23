تركيا تعلن تحييد 6 من مسلحي حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد

إسطنبول - (د ب أ):

أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، أن قوات الدرك، "حيدت" 6 من مسلحي حزب العمال الكردستاني بولاية سيعرت جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء عن بيان صادر عن والي سيعرت، مصطفى طوطولماز، القول إن قوات الدرك تلقت بلاغا بفرار مجموعة من مسلحي الحزب باتجاه ريف قرية "دويونجولر" بالولاية.

وأشار البيان إلى أن القوات نفذت عملية أمنية لملاحقة المجموعة في المنطقة المذكورة، أسفرت عن مقتل اثنين من المسلحين وإلقاء القبض على 3 آخرين جرحى، فضلا عن ضبط أسلحتهم.

وحسب الأناضول فقد أكد الوالي في البيان، أن قوات الأمن تمكنت من قتل المسلح "جمال يلتشين" في اشتباك بقرية "بيلجيلي" التابعة لقضاء إروه.

ويكثف الجيش التركي عملياته ضد عناصر المنظمة والموالين لها جنوب شرقي البلاد وفي شمال العراق، وتصنف السلطات التركية المنظمة على أنها انفصالية إرهابية وتتهمها بشن هجمات يستهدف معظمها قوات ومواقع الجيش والشرطة.