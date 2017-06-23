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"الأوقاف" تشدد على المديرين والعاملين عدم القيام بإجازات حتى صلاة العيد

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مصراوي Masrawy

"الأوقاف" تشدد على المديرين والعاملين عدم القيام بإجازات حتى صلاة العيد

08:50 م الجمعة 23 يونيو 2017

القاهرة- (أ ش أ):

طالبت وزارة الأوقاف، مديري ووكلاء المديريات ومديري الإدرات والمفتشين بكل المحافظات عدم القيام بأي إجازات تحت أي مسمى لحين الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك.

كما نبهت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة-، على كل المديرين بمديريات الأوقاف موافاة رئيس القطاع الديني بتقريرٍ وافٍ عما تم بها على مستوى المحافظة.

وبالنسبة ليوم الأربعاء القادم، طالبت الوزارة جميع مديري المديريات ووكلائها ومديري الدعوة التواجد على رأس العمل وغير مسموح بالقيام بأي إجازة هذا اليوم إلا بإذن كتابي من رئيس القطاع الديني حرصًا على سير العمل.

كما شددت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص خطبة عيد الفطر جول الصدقات أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.​

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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