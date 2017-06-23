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 شيخ الأزهر يهنّئ الأمير بن سلمان لاختياره وليًّا للعهد

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 شيخ الأزهر يهنّئ الأمير بن سلمان لاختياره وليًّا للعهد  شيخ الأزهر يهنّئ الأمير بن سلمان لاختياره وليًّا للعهد

التحرير

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هنأ الدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لاختياره وليًّا للعهد بالمملكة العربية .

وأعرب الطيب عن خالص تمنياته لولي العهد السعودي بالتوفيق والسداد لخدمة دينه ووطنه وأمته العربية والإسلامية في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية .

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وأشاد شيخ الأزهر بالجهود التي قادها الأمير محمد بن سلمان في خدمة قضايا المنطقة والدفاع عنها وتعزيز التضامن العربي والإسلامي، إضافة إلى جهوده في الارتقاء بالمجتمع السعودي على كافة المستويات .

وأكد الإمام الأكبر على ثقته في قدرة ولي العهد السعودي على مواصلة مسيرته في خدمة قضايا الأمة، سائلًا المولى -عز وجل- أنْ يوفِّق خطى خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية، وولي عهده الأمين لما فيه الخير للمملكة والعالم العربي والإسلامي.

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التحرير

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