صرف معاشات 148 أسرة بالأقصر بعد وقفها 4 أشهر

التحرير

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تسلم 148 مواطنا من أهالي قرية الدير، التابعة لمركز إسنا، جنوب محافظة الأقصر، «فيز» صرف المعاشات الخاصة بهم، بعد وقف رواتبهم لمدة 4 أشهر ماضية.

كانت «التحرير» نشرت تقريرا تحت عنوان: منع صرف معاش 200 أسرة بالأقصر.. ومتضرر: «بنعاني من 4 أشهر وهنضطر نسرق».

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قال أحمد الحايق، أحد أهالي القرية، إنه تم تسليم «الفيز» من قبل إدارة الشؤون الاجتماعية بالقرية، وتوزيعها على 184 من الأهالي، لصرف رواتبهم من إجمالي 200 متضرر.

وأوضح الحايق أنه من المقرر استكمال ما قام به مجموعة من شباب البلدة المتطوعين، بجمع أسماء الأهالي المتبقية، لعدم معرفتهم بالسير في إنهاء الاجراءات، وتسجيلها في كشوف وتقديمها للتضامن الإجتماعي لاستخراج «الفيز»، حتى يتمكنوا من صرف متأخراتهم.