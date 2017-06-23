تعرف على منافذ بيع تذاكر بطولة كأس العالم للسلة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم تحت 19 سنة لكرة السلة، عن طرح تذاكر حضور المباريات من ثانى أيام عيد الفطر المبارك، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 9 يوليو القادم للوقوف على أخر الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة والتي سوف تقام علي مجمع الصالات باستاد القاهرة.

شاهد أيضا

ومن المقرر ان تكون منافذ البيع هي استاد القاهرة بوابة شارع يوسف عباس بجوار الطب الرياضي وبوابة دار المدرعات ومركز شباب الجزيرة والمركز الأوليمبي بالمعادي.

واستقرت اللجنة المنظمة على أن تكون أسعار التذاكر 20 و 30 و 40 جنيه ، أما عن المقصورة 1000جنيه، والذهبية 500 جنيه.

كما تم فتح باب الحجز الإلكتروني على شبكة الانترنت للحجز أضغط هنا