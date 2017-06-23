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تعرف على منافذ بيع تذاكر بطولة كأس العالم للسلة

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تعرف على منافذ بيع تذاكر بطولة كأس العالم للسلة تعرف على منافذ بيع تذاكر بطولة كأس العالم للسلة

التحرير

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم تحت 19 سنة لكرة السلة، عن طرح تذاكر حضور المباريات من ثانى أيام عيد الفطر المبارك، التي تستضيفها خلال الفترة من 1 إلى 9 يوليو القادم للوقوف على أخر الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة والتي سوف تقام علي مجمع الصالات باستاد القاهرة.

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ومن المقرر ان تكون منافذ البيع هي استاد القاهرة بوابة شارع يوسف عباس بجوار الطب الرياضي وبوابة دار المدرعات ومركز شباب الجزيرة والمركز الأوليمبي بالمعادي.

واستقرت اللجنة المنظمة على أن تكون التذاكر 20 و 30 و 40 جنيه ، أما عن المقصورة 1000جنيه، والذهبية 500 جنيه.

كما تم فتح باب الحجز الإلكتروني على الانترنت للحجز أضغط هنا

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التحرير

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