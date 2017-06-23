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"السياحة" تخصّص 10 ملايين دولار للترويج لمدينة شرم الشيخ عالميًا

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مصراوي Masrawy

"السياحة" تخصّص 10 ملايين دولار للترويج لمدينة شرم الشيخ عالميًا

08:11 م الجمعة 23 يونيو 2017

يحيى راشد

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن يحيى راشد، وزير السياحة، الجمعة، تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لتنفيذ حملة للترويج والتسويق لمدينة شرم الشيخ.

وعقد راشد اجتماعًا مع مستثمري جنوب سيناء وشرم الشيخ ناقش العديد من القضايا التي تهم السياحة وخاصة مدينة شرم الشيخ، لإيجاد حلول لتنشيط السياحة إلى هذا المقصد السياحي الهام.

وذكر راشد، أن المبلغ يأتي في إطار خطة عمل وزارة السياحة لزيادة الحركة السياحية لمصر.

من ناحيته، قال هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن شرم الشيخ تأثرت نتيجة غياب السائحين الروس والإنجليز، والذين كانا يمثلا السوقين الرئيسيين لها.

وأضاف الدميري، أن الهيئة ستعكف على وضع الآلية والتصور النهائي وتحديد الأسواق المستهدفة من تلك الحملة، وذلك بالتنسيق مع مستثمري شرم الشيخ، على أن يتم البدء فيها بأقصى سرعة، لافتا إلى أنه من المقرر أن تستغرق الحملة 6 أشهر من تاريخ البدء فيها.

وفي نفس السياق ولجذب مزيد من الحركة السياحية لمدينة شرم الشيخ، استجابت وزارة السياحة، لطلبات مستثمري جنوب سيناء وشرم الشيخ لتشجيع الطيران إلى مدينة شرم الشيخ، برفع قيمة التحفيز على الطيران العارض إلى 3000 دولار، وتخفيض الحمولة إلى 60٪‏، وذلك لزيادة حركة الطيران إلى المدينة بما لا يخل بضوابط وبرامج تحفيز الطيران.

هذا المحتوى من

Asha

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