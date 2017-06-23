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شباب من المفرج عنهم بالعفو الرئاسي "تحيا مصر".. ومصدر: "باقي أربع دفع"

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مصراوي Masrawy

شباب من المفرج عنهم بالعفو الرئاسي "تحيا ".. ومصدر: "باقي أربع دفع"

08:01 م الجمعة 23 يونيو 2017

كتب -صابر المحلاوي:

غادر منذ قليل عدد من المفرج عنهم وذلك بعد العفو الرئاسي الصادر بحقهم، اليوم الجمعة، من سجن طرة، وسط فرحة عارمة غمرت المفرج عنهم لحظة رؤية ذويهم فور الإفراج عنهم، وارتفعت أصوات القبلات والأحضان والسجود من الطرفين أمام سجن طرة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن 502 من المحبوسين، منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، ويشمل القرار عددا من الحالات الصحية ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة.

وقال مصدر أمني؛ من أمام سجن طرة؛ أن أربعة دفع تم الإفراج عنهم قبل المغرب، موضحًا أن يتبقى الآن أربعة دفع آخرين وسيتم الإفراج عنهم الآن.

وينتظر الآن عدد من ذوي المفرج عنهم أمام مقر سجن طرة بعد القرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبد الفتاح ، بهتافات "الله أكبر، والحمد الله، ويحيا السيسي".

غادر المفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس بمناسبة عيد الفطر السجون، وسط فرحة عارمة غمرت المفرج عنهم لحظة رؤية ذويهم فور الإفراج عنهم، حيث ارتفعت أصوات القبلات والأحضان والسجود من الطرفين أمام سجن طرة.

وأعرب السجناء المفرج عنهم الذين غادروا السجن، عن سعادتهم بقرارالعفو الرئاسي، مرددين:"بنحب مصر..تحيا مصر".

ويشمل القرار العفو عن 175 شابا أقل من 30 عاما، و8 من أساتذة الجامعات، و3 محامين و5 مهندسين، وقد كلف عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية بتنفيذ القرار قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

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