ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري غربي بغداد إلى 10 قتلى و11 جريحًا

العراق - (د ب أ):

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة التفجيرات التي ضربت مدينة البغدادي غربي بغداد الى 10 قتلى بينهم جنديان و 11 جريحا.

وقال النقيب احمد خالد العبيدي لوكالة الأنباء الألمانية ان" حصيلة التفجيرات الانتحارية التي نفذها انتحاريون يرتدون احزمة ناسفة بلغت 10 قتلى بينهم جنديان وجرح ثمانية جنود وثلاثة مدنيين بيهم أعضاء في مجلس ناحية البغدادي ".

وأضاف العبيدي ان" القوات الامنية فرضت حظرا شاملا للتجوال في مدينة البغدادي 200 كلم غرب بغداد، وأغلقت المنافذ والطرق المؤدية الى المدنية خشية من تفجيرات ارهابية أخرى تستهدف المدنيين والقوات العسكرية".

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر امنية إن أربعة انتحاريين يرتدون احزمة ناسفة تسللوا في وقت متأخر من الليلة الماضية الى حي الشهداء في ناحية البغدادي وتصدت لهم القوات الامنية ما اوقع ثمانية قتلى وإصابة 10 اشخاص .