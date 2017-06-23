إصابة 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

غزة - (د ب أ):

أعلنت مصادر فلسطينية، اليوم الجمعة، عن إصابة أربعة شبان فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن الشبان الأربعة أصيبوا بالرصاص الحي بأقدامهم ووصفت بالمتوسطة فيما أصيب عشرات اخرون بالاختناق خلال المواجهات.

واندلعت المواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خلف السياج الفاصل في مناطق بلدة جباليا شمال قطاع غزة وشرقي كل من خان يونس ورفح جنوب القطاع.

وقتل فلسطينيان وأصيب عشرات أخرون بالرصاص الحي والاختناق منذ بداية الشهر الجاري خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي احتجاجا على تشديد حصار قطاع غزة.

وكان مئات الفلسطينيين تظاهروا في مدينة غزة ظهر اليوم بمناسبة يوم القدس العالمي الذي يصادف آخر جمعة من شهر رمضان سنويا.

وجرت المظاهرة بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية ورفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ورايات الفصائل ولافتات تؤكد على التمسك بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لإسرائيل وأخرى تطالب بدور عربي وإسلامي في نصرة الشعب الفلسطيني.