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السلطات الألمانية تكشف عن القبض على ثلاثة أشخاص في تركيا

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مصراوي Masrawy

السلطات الألمانية تكشف عن القبض على ثلاثة أشخاص في تركيا

07:43 م الجمعة 23 يونيو 2017

السلطات الألمانية تكشف عن القبض على ثلاثة أشخاص في تركيا

الشرطة التركية

إسطنبول - (د ب أ):

كشفت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، عن قيام السلطات التركية بالقبض على ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الألمانية خلال الفترة القليلة الماضية للاشتباه في تورطهم في الانقلاب الفاشل الذي وقع على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في يوليو من العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر اليوم الجمعة في برلين إن عدد الألمان المحبوسين في تركيا ارتفع بذلك من ستة أشخاص إلى تسعة ، هم سبعة رجال وامرأتان.

وانتقد شيفر عدم إطلاع التركية وزارته بشأن حالتين من هذه الحالات الثلاث وعدم قدرة ممثلي السفارة الالمانية في تركيا على زيارة أحد من هؤلاء الثلاثة.

وذكر شيفر ان أحد هؤلاء المقبوض عليهم مواطن ألماني يقبع في الحبس منذ نهاية مايو الماضي، ومواطنة ألمانية تحمل الجنسية المزدوجة قبض عليها في الأسبوع الثاني منيونيو الجاري، بينما ألقي القبض على الثالثة في الأسبوع الجاري في إسطنبول.

ولم يذكر شيفر التهم الموجهة إلى هؤلاء إلا أنه أشار إلى أن القبض عليهم جاء في سياق التورط في محاولة الانقلاب في تركيا الذي حدث في تموز/ يوليو من العام الماضي.

وحول سؤال عما إذا كان هؤلاء المقبوض عليهم من الصحفيين أيضا، قال شيفر: "لا أعتقد ذلك، ولكن لا أستطيع استبعاد هذا تماما"، مشيرا إلى أن التهم تأتي على خلفية التورط في الانقلاب الفاشل.

ويذكر أن الصحفي دنيس يوسيل مراسل صحيفة "فيلت" الألمانية كان قد وضع في السابع والعشرين من فبراير الماضي في الحبس الاحتياطي ومن بين المعتقلين المترجمة ميسال تولو كورلو، وكلاهما متهم من جانب السلطات التركية بأنه مارس الدعاية لصالح جماعات إرهابية.

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