أخبار عاجلة

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن -
هبة هجرس: ظاهرة عمالة الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية -
الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية -
أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ماكرون وقادة وسط أوروبا يتفقون لإقامة علاقات على أساس " الاحترام المتبادل"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ماكرون وقادة وسط أوروبا يتفقون لإقامة علاقات على أساس " الاحترام المتبادل"

07:41 م الجمعة 23 يونيو 2017

ماكرون وقادة وسط أوروبا يتفقون لإقامة علاقات على أساس

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

بروكسل - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إن العلاقة بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظرائه من المجر والتشيك وبولندا وسلوفاكيا قائمة على "الاحترام المتبادل".

وقد اجتمع الزعماء الخمسة بعد أن أغضب ماكرون زعماء وسط أوروبا من خلال تضمينهم في تصريحات نشرت أول أمس الأربعاء أن بعض دول الاتحاد الاوروبي تستغل اموال الاتحاد الأوروبي دون التمسك بقيم التكتل.

ووجه قادة الاتحاد الأوروبي انتقادات لدول وسط أوروبا لعدم استعدادهم لقبول طالبي اللجوء واللاجئين بموجب خطط تقاسم الأعباء في الاتحاد الأوروبي.

واجتمع الرئيس الفرنسي مع اوربان ورئيس الوزراء التشيكى بوهوسلاف سوبوتكا ورئيس الوزراء البولندى بيتا سيدلو ورئيس الوزراء السلوفاكى روبرت فيكو فى اجتماع لمجموعة ما يسمى مجموعة فيسجراد، تحالف سياسي يضم أربع دول فى وسط اوروبا.

وقال اوربان عقب اجتماعه على هامش قمة الاتحاد الاوروبى فى بروكسل إن القادة الخمسة اتفقوا على أن "الاحترام المتبادل" سيكون اساس تعاونهم.

وأضاف "سيلتزم كل منا بالاحترام المتبادل ، ويمكن للطرفين أن يتوقعا ذلك في المستقبل".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ماكرون: أوروبا تتقدم حين تتحدث فرنسا وألمانيا بصوت واحد

    ماكرون: أوروبا تتقدم حين تتحدث فرنسا وألمانيا بصوت واحد

    أخبار
  • رئيس وزراء المجر يؤكد أن العلاقة مع ماكرون تسجل بداية قوية

    رئيس وزراء المجر يؤكد أن العلاقة مع ماكرون تسجل بداية قوية

    أخبار
  • ميركل وماكرون يؤكدان المحور الألماني-الفرنسي من أجل أوروبا

    ميركل وماكرون يؤكدان المحور الألماني-الفرنسي من أجل أوروبا

    أخبار
  • ميركل: العرض البريطاني حول حقوق مواطني أوروبا

    ميركل: العرض البريطاني حول حقوق مواطني أوروبا "بداية جيدة"

    أخبار

إعلان

caa166e881.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن

"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن

هبة هجرس: ظاهرة عمالة الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية

هبة هجرس: ظاهرة عمالة الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية