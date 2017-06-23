ماكرون وقادة وسط أوروبا يتفقون لإقامة علاقات على أساس " الاحترام المتبادل"

بروكسل - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إن العلاقة بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظرائه من المجر والتشيك وبولندا وسلوفاكيا قائمة على "الاحترام المتبادل".

وقد اجتمع الزعماء الخمسة بعد أن أغضب ماكرون زعماء وسط أوروبا من خلال تضمينهم في تصريحات نشرت أول أمس الأربعاء أن بعض دول الاتحاد الاوروبي تستغل اموال الاتحاد الأوروبي دون التمسك بقيم التكتل.

ووجه قادة الاتحاد الأوروبي انتقادات لدول وسط أوروبا لعدم استعدادهم لقبول طالبي اللجوء واللاجئين بموجب خطط تقاسم الأعباء في الاتحاد الأوروبي.

واجتمع الرئيس الفرنسي مع اوربان ورئيس الوزراء التشيكى بوهوسلاف سوبوتكا ورئيس الوزراء البولندى بيتا سيدلو ورئيس الوزراء السلوفاكى روبرت فيكو فى اجتماع لمجموعة ما يسمى مجموعة فيسجراد، تحالف سياسي يضم أربع دول فى وسط اوروبا.

وقال اوربان عقب اجتماعه على هامش قمة الاتحاد الاوروبى فى بروكسل إن القادة الخمسة اتفقوا على أن "الاحترام المتبادل" سيكون اساس تعاونهم.

وأضاف "سيلتزم كل منا بالاحترام المتبادل ، ويمكن للطرفين أن يتوقعا ذلك في المستقبل".