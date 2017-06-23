ميركل: قمة الاتحاد الأوروبي لم تحقق تقدما في توزيع اللاجئين

بروكسل - (د ب أ):

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن قمة الاتحاد الأوروبي لم تحقق تقدما في قضية توزيع اللاجئين المثيرة للجدل.

وقالت ميركل في بروكسل اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إن التوزيع العادل للاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي سيظل جزءا مهما في التضامن الأوروبي، وأضافت: "لن أتوقف عن التحدث عن ذلك".

وذكرت ميركل أنه يتعين على دول الاتحاد أن تضع نفسها محل إيطاليا واليونان على وجه الخصوص، حيث يفد إليهما الكثير من المهاجرين.

تجدر الإشارة إلى أن الدول الواقعة شرقي الاتحاد على وجه الخصوص ترفض استقبال لاجئين رغم اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرار بتوزيعهم على الدول الأعضاء.

وفي سياق متصل، أكد ماكرون بوضوح دعمه لسياسة ميركل تجاه اللاجئين، وقال: "يتعين علينا استقبال اللاجئين، لأن هذا من تقاليدنا ولأنه يمنحنا شرفا... يتعين علينا إظهار التضامن عندما يواجه أحد جيراننا تدفقا هائلا من اللاجئين أو المهاجرين".

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه سيقف دائما في صف ميركل للحيلولة دون وصول أزمة اللاجئين مجددا إلى نفس مستوياتها قبل عامين، مضيفا أن المستشارة الألمانية اتخذت في ذلك الحين مواقف شجاعة.

كما أعرب ماكرون بوضوح عن اعتقاده بأنه لا يوجد تضامن كاف مع الدول الأكثر تضررا من الأزمة المالية والاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن تلك الاتهامات كانت توجه ضد ألمانيا على وجه الخصوص إبان الأزمة.