المئات يشاركون في تجمع مناهض لإسرائيل في برلين احتفالا بـ"يوم القدس"

برلين - (د ب أ):

خرج مئات الاشخاص الى شوارع برلين اليوم الجمعة للاحتفال بيوم القدس الذى يعقد سنويا للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

وانطلق التجمع المناهض لإسرائيل الذى يعقد كل عام فى عدة دول فى يوم الجمعة الاخير من شهر رمضان، في الساعة 30ر2 مساء بالتوقيت المحلي (1230 بتوقيت جرينتش) فى ميدان اديناوربلاتس غرب برلين، وينتهى في فيتنبرجبلاس ، حيث يقع متجر ( كادي في).

وقال المنظمون على موقعهم على الانترنت إن التجمع بمثابة محاولة للاحتجاج على زيارة الرئيس الامريكى دونالد ترامب الاخيرة للشرق الاوسط التي عملت على تشجيع "نظام الفصل العنصري الصهيوني للقضاء على سكانه والقيام بعمل عسكري ضد ايران".

وخلال التجمع، جرى حظر الاعلام واللافتات التي تحمل شارة حزب الله اللبناني، الذي تعتبره ألمانيا منظمة ارهابية وكذلك شعارات مثل "الموت لإسرائيل" و"الموت لليهود".