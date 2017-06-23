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القوات العراقية تخوض معارك في أزقة الموصل الضيقة لمطاردة فلول داعش

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مصراوي Masrawy

القوات العراقية تخوض معارك في أزقة الموصل الضيقة لمطاردة فلول داعش

06:45 م الجمعة 23 يونيو 2017

القوات العراقية تخوض معارك في أزقة الموصل الضيقة لمطاردة فلول داعش

القوات العراقية

الموصل - (د ب أ):

صرح قائد أمني عراقي بارز، اليوم الجمعة، بأن القوات العراقية تخوض لليوم السادس على التوالي معارك شرسة وحرب شوارع في أزقة الموصل القديمة ضد تنظيم داعش .

وقال الفريق رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية في تصريح صحفي إن قوات "الشرطة الاتحادية تحرر كنيسة شمعون في باب البيض وتستمر بالتقدم باتجاه جامع عمر الأسود وجامع الرابعية وإن كتيبة الصواريخ الموجهة بالتنسيق مع الطيران المسير دمرت سبعة أهداف حيوية للدواعش بينها مستودع للأسلحة والأعتدة ومقر توزيع الارزاق الغذائية ومقر القيادة الميدانية ومركز اتصالاتهم في باب البيض وباب جديد".

ومن جانب آخر أفاد مصدر أمني بأن مدنيين اثنين قتلا وأصيب 12 آخرون إثر سقوط قذائف هاون عليهم أثناء نزوحهم من محلة خزرج وسط الموصل الذي يشهد معارك مع داعش، فيما أصيب خمسة مدنيون بجروح إثر سقوط قذيفتي هاون على حي الصمود جنوبي الموصل ضمن الجانب الأيمن.

وأوشكت معارك تحرير الموصل في الساحل الأيمن على الانتهاء بعد أن توغلت القوات العراقية من الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب والتدخل السريع في أرجاء وسط الموصل ولم يتبق تحت سيطرة داعش إلا مساحة قليلة جدا .

ودمر تنظيم داعش، بحسب عمليات (قادمون يا نينوى)، أحد أكبر معاقله في الموصل وهو جامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء بحيث لم يتبق لديه نقطة انطلاق غير منازل المواطنين وأسطح البيوت، حيث تجري المعارك حاليا في الأزقة الضيقة وبدعم جوي من الطيران العراقي والتحالف الدولي.

ويخيم الدمار على منازل وأبنية وسط الموصل القديمة التي تشهد معارك شوارع شرسة بين القوات العراقية وعناصر "داعش".

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