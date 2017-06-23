سر ارتفاع سعر كيلو الكحك في الأقصر.. تاجر: "اسألوا السكر والدقيق".. "صور"

الأقصر – محمد محروس:

لا يختلف أحد على أن "الكحك" هو أحد أهم مظاهر الأعياد لدى الأسر المصرية منذ مئات السنين خصوصًا عيد الفطر إلا أن الكثير من الأسر في محافظة الأقصر استغنت عنه هذا العام، بسبب موجة الغلاء التي طالت كل شيء، فأصيبت حركة بيع الكحك بحالة من الركود بسبب ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في الأسواق.

وقال حاتم محمود، تاجر حلويات، إن مبيعات هذا العيد من الكحك والبسكويت متراجعة بشكل كبير عن الأعوام الماضية، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام من السكر والدقيق وباقي المكونات، مضيفًا: "اسألوا السكر والدقيق عن الزيادة".

وتابع محمود: "كيلو كحك العيد سعره يبدأ هذا العام من 40 جنيهًا في حين أنه العام الماضي الكيلو كان يبدأ سعره بـ25 جنيهًا بزيادة نحو 75%".

وقالت رحاب ماهر، ربة منزل: "مجبتش كحك العيد السنة دي أسعاره محدش يقدر عليها ومصاريف العيد السنة دي كتير قوي ومش ملاحقين عليها فاضطرينا نسغني عن حاجات كتير من بينها كحك العيد".

وتابعت مني سعد، ربة منزل: "أنا عملت كحك العيد السنة دي في البيت أوفر بكتير.. الكحك بره غالي وسعره محدش يقدر عليه كتر خير الناس".

وأرجعت مصادر بمديرية التموين في الأقصر، الزيادة في أسعار الكعك إلى زيادة تكلفة مكوناته من الدقيق والسكر والسمن إلى جانب ارتفاع أسعار العمالة والكهرباء.

وأكدت المصادر أن مصانع الحلوى تعتمد على السكر المستورد بنسبة 100% لارتفاع جودته ونقائه في حين أن السكر المحلى المستخرج من قصب السكر له تأثير سلبي على نقاء الحلويات.