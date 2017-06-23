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"الجزيرة": إغلاق القناة يعتبر حصار على مهنة الصحافة

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مصراوي Masrawy

"الجزيرة": إغلاق القناة يعتبر حصار على مهنة الصحافة

06:26 م الجمعة 23 يونيو 2017

الدوحة - (د ب أ):

رفضت الجزيرة الإعلامية اليوم الجمعة، مطالب الدول العربية التي تقاطع دولة قطر بإغلاق الشبكة وقنواتها.

وفي بيان لها، قالت الشبكة الإعلامية القطرية إن الجزيرة "تعتبر الدعوة إلى إغلاقها ليست سوى حصار مفروض على مهنة الصحافة".

وأضافت "نحن في الشبكة نعتقد أن أي دعوة إلى إغلاق الجزيرة ليست سوى محاولة لإسكات حرية التعبير في المنطقة وقمع حق الناس في الحصول على المعلومات والحق في الاستماع إليهم".

وكانت الكويت قد سلمت قطر صباح اليوم الجمعة، قائمة بمطالب والإمارات والبحرين ومصر التي أعلنت مؤخرا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، تردد أن من بينها إغلاق جميع قنوات الجزيرة.

وذكرت قناة "العربية" التي تتخذ من دبي مقرا لها، أنه في وقت سابق، حدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء مقاطعتها لقطر ومنها "وقف دعم الدوحة للإرهابيين، والتخلي عن شخصيات مطلوبة دوليا وإقليميا".

وبدأت الأزمة في وقت مبكر هذا الشهر عندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن قطع العلاقات مع قطر متهمة إياها بـ"دعم الإرهاب" ، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات.

ومنذ ذلك الحين قطعت دول أخرى أيضًا العلاقات مع قطر.

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