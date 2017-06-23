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​بدء إطلاق سراح أصحاب "العفو الرئاسي" على رأسهم هشام طلعت

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مصراوي Masrawy

​بدء إطلاق سراح أصحاب "العفو الرئاسي" على رأسهم هشام طلعت

06:29 م الجمعة 23 يونيو 2017

هشام طلعت مصطفى

القاهرة- مصراوي:

بدأت مصلحة السجون بسجن طره، إطلاق سراح 502 الصادر بحقهم قرار عفو رئاسي بمناسبة عيد الفطر.

وأفاد مصدر، بأن سلطات سجن طره شرعت في تنفيذ القرار، وخرج بالفعل رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى -المدان في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم- والذي استقل سيارة ملاكي وغادر المكان فور خروجه من السجن.

وأحيل هشام طلعت مصطفى للمحاكمة في سبتمبر 2008 متهما في قضية مقتل سوزان تميم التي قتلت طعنا في مسكنها بدبي أواخر يوليو 2008، حيث صدر الحكم عليه بالإعدام ثم خفف إلى السجن 15 عاما​.

كان الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، أصدر قراراً جمهورياً في وقت سابق اليوم، بالعفو عن ٥٠٢ من المحبوسين منهم ٢٥ سيدة وفتاة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر.

ويشمل القرار عدداً من الحالات الصحية ممن قضى ثلاثة أرباع المدة، كما يشمل العفو عن ١٧٥ شابا أقل من ٣٠ عاماً، و٨ من اساتذة الجامعات، و٣ من المحامين و٥ من المهندسين.

ووجه السيسي، وزير الداخلية بتنفيذ القرار قبل أجازة عيد الفطر المبارك.

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مصراوي Masrawy

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