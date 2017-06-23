الجيش التونسي يتصدى لمحاولات اختراق لمسلحين على الحدود مع ليبيا

تونس - (د ب أ):

صد الجيش التونسي، اليوم الجمعة، مسلحين أثناء محاولة اختراق الحدود عبر ليبيا بعد تبادل لإطلاق نار معهم.

وأفادت وزارة الدفاع التونسية إن تبادلا لإطلاق النار تجدد صباح اليوم بين دورية عسكرية عاملة بـ "قطعاية اليهودي" بالمنطقة الحدودية العازلة في بنقردان جنوب البلاد مع مسلحين على متن سيارة تهريب رباعية الدفع.

وأوضحت الوزارة أن الوحدات العسكرية أجبرت المسلحين على العودة إلى التراب الليبي بعد أن اجتازوا الحدود التونسية- الليبية وحاولوا الاقتراب من الساتر الترابي.

والساتر الترابي هو جدار من التراب قام بمده الجيش على جزء من الحدود مع ليبيا بجانب خندق مائي للحد من أنشطة التهريب وتسلل المتشددين وتهريب أسلحة من ليبيا.

وتصدى الجيش أيضا لمحاولة اختراق ثانية من قبل مهربين قبل أن يعودوا أدراجهم إثر إطلاق أعيرة نارية تحذيرية.

كانت مصادر أمنية أفادت في وقت سابق اليوم عبر الإذاعة الوطنية برفع حالة التأهب على الحدود خلال فترة عيد الفطر تحسبا لتهديدات محتملة.

وعززت وحدات أمنية وعسكرية من دورياتها في المنطقة لتأمين الحدود البرية والبحرية والجوية من محاولات التسلل أو الاختراق عنوة، بحسب نفس المصدر.