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شيخ الأزهر يُهنئ محمد بن سلمان لاختياره وليّا للعهد بالسعودية

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الدكتور أحمد الطيب و الامير محمد بن سلمان

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لاختياره وليًّا للعهد بالمملكة العربية .

وأعرب الإمام الأكبر في بيان له اليوم الجمعة، عن خالص تمنياته لولي العهد السعودي بالتوفيق والسداد لخدمة دينه ووطنه وأمتيه العربية والإسلامية في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

وأشاد شيخ الأزهر بالجهود التي قادها الأمير محمد بن سلمان في خدمة قضايا المنطقة والدفاع عنها وتعزيز التضامن العربي والإسلامي، إضافة إلى جهوده في الارتقاء بالمجتمع السعودي على كافة المستويات .

وأكد الإمام الأكبر على ثقته في قدرة ولي العهد السعودي على مواصلة مسيرته في خدمة قضايا الأمة، سائلًا المولى -عز وجل- أنْ يوفِّق خطى خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية، وولي عهده الأمين، لما فيه الخير للمملكة والعالم العربي والإسلامي .

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك السعودية، أول أمس، أمرًا ملكيًا بتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد، خلفا لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الذي أعفي من منصبه -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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