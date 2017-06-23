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ماكرون: أوروبا تتقدم حين تتحدث فرنسا وألمانيا بصوت واحد

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مصراوي Masrawy

ماكرون: أوروبا تتقدم حين تتحدث فرنسا وألمانيا بصوت واحد

05:43 م الجمعة 23 يونيو 2017

ماكرون: أوروبا تتقدم حين تتحدث فرنسا وألمانيا بصوت واحد

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

باريس - أ ش أ:

اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الجمعة، أن فرنسا وألمانيا حين تتحدثان بصوت واحد تستطيع أوروبا أن تمضي قدما، واصفا إياها بالحماية الأفضل في مواجهة التحديات العالمية.

وقال ماكرون - في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب اجتماع المجلس الأوروبي ببروكسل - إنه على أوروبا استقبال المهاجرين الفارين من الاضطهاد ومناطق النزاعات باعتبارها مسألة تتعلق بالواجب والشرف.

وأضاف أنه من ناحية أخرى، تم اعتماد الأدوات اللازمة لمكافحة الإغراق في الأسواق، معربًا عن أمله أيضًا في تحقيق تقدم في ملف العمالة المعارة.

من جانبها، أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالتعاون الفرنسي الألماني، حيث قالت: "إن المجلس الأوروبي ببروكسل عكس أملا جديدا وأن الثنائي الفرنسي الألماني ساهم في ذلك"، مشيرة إلى أن التعاون بين البلدين حقق نتائج طيبة حتى وإن كانت هناك بعض التباينات.

وأكدت ميركل أن القمة أعلنت بوضوح وإجماع التزامها باتفاقية باريس لحماية المناخ، مضيفة أن القمة أحرزت أيضا "خطوات تقدم نوعية" في السياسة الأمنية والدفاعية.

وحول إمكانية إجراء تعديلات في ميثاق الاتحاد الأوروبي لإصلاح الاتحاد، أوضحت "سنفعل ذلك حيثما يلزم الأمر، ولن نفرض ذلك حال عدم وجود ضرورة".

وأكدت المستشارة الألمانية أن برلين وباريس تعتزمان إسراع التطوير في مجال الرقمنة، مشيرة إلى وجود توافق كبير بين البلدين فيما يتعلق بسياسة.

هذا المحتوى من

Asha

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