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صور| سرقة أغطية الصرف الصحي بأسوان.. ورئيس المدينة: «هنركبها بلاستيك»

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تسببت ظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي في غضب أهالي أسوان، لما تمثله من تهديد للمارة خاصة للأطفال وكبار السن، ما دفع مسؤولي الوحدة المحلية لمدينة أسوان إلى تركيب أغطية بلاستيكية بدلا من المسروقة.

يقول مصطفى عبد البديع، من أهالي منطقة الشيخ صالح، إن العديد من مناطق وسط مدينة أسوان، خاصة الشيخ صالح والشارع الجديد والكيلاني والقطبي، تعرضت إلى سرقة أغطية مطابق وبالوعات الصرف الصحي، من قبل بعض لصوص الخردة للاستفادة من الحديد بإدخاله في صناعات أخرى.

وذكر أسامة سعيد، من أهالي منطقة البركة، أن أهالي مناطق وسط المدينة فوجئوا بسرقة عدد من أغطية البلاعات، خلال شهر رمضان، حيث يستغل بعض جامعي القمامة وباعة الخردة، أوقات ما بعد صلاة الفجر، إذ يخلد معظم الأهالي إلى النوم، في تنفيذ عمليات السرقة.

وأضاف سعيد أن الأهالي وأصحاب المحال التجارية، اضطروا إلى تغطية البالوعات بأغطية مصنوعة من الخرسانة المسلحة وأفرع الأشجار وكاوتشات السيارات القديمة، أو وضع علامات تحذيرية، حرصا على سلامة المارة وأصحاب السيارات.

وتسائل: "كيف يتم سرقة أغطية مطابق وبلاعات الصرف الصحي الثقيلة والتي تحتاج إلى أدوات خاصة لرفعها وسيارات لتحميلها؟، وأين دور رجال الأمن؟".

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من جانبه، قال ناجح مصطفى، رئيس مدينة ومركز أسوان، إنه أمام استمرار ظاهرة سرقة أغطية البالوعات، تم توجيه فرق الصيانة ورؤساء الأحياء بالتعاون والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى مراجعة جميع البالوعات داخل شوارع مدينة أسوان خلال ساعات.

وتابع: "حسبنا الله ونعم الوكيل، في هؤلاء الأشخاص الذين يعرضون حياة المواطن للخطر"، مشيرا إلى أنه بدأ تركيب أغطية بلاستيكية، وأخرى أسمنتية عديمة القيمة، بدلا من المسروقة التي تم الاستيلاء عليها، لبيعها لتجار الخردة بمبالغ زهيدة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية.

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