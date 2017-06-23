رئيس قطاع الطبيعة: ننسّق مع الشرطة للحفاظ على المحميات طوال احتفالات عيد الفطر

كتبت - مادي غيث:

قال المهندس أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن باحثي البيئة متواجدون في المحميات الطبيعية طوال أيام عيد الفطر لتعريف المواطنين بالمحميات وأهميتها وكيفية الحفاظ عليها، وممارسة الأنشطة الترفيهية صديقة للبيئة، والاستمتاع بقضاء إجازة مميزة وسط أجواء الطبيعة الخلابة.

وأضاف سلامة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الوزارة تقوم بالتنسيق مع رجال الشرطة للحفاظ على المحميات، وخاصةً المحميات التي يوجد بها أعداد مزدحمة مثل وادي الريان>

وأوضح أنه إذا حدوث أي مخالفات أو تجاوزات داخل المحميات يتم التعامل معها على الفور وتدخل رجال الأمن لمنعها والحفاظ على المحميات.

يشار إلى أن يوم الأحد يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك، وأعلنت الحكومة إجازة العيد 3 أيام بداية من الأحد حتى الثلاثاء.

كان وزير البيئة الدكتور خالد فهمي أعلن الثلاثاء الماضي فتح أبواب المحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار دفع وتشجيع السياحة البيئية والتوعية بأهمية الموارد والثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر، كما تتخذ الوزارة كافة الاجراءات لتيسير زيارات المواطنين.

وأضاف فهمي، أن شبكة المحميات الطبيعية بمصر تبلغ نحو 30 محمية طبيعية تشكل حوالي 17% من مساحة مصر وتتنوع بين محميات تراث طبيعي وثقافي وتراكيب جيولوجية ومتنزهات عامة، كما أن هناك العديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها للوافدين إلى المحميات، خاصةً في فترة الأعياد، وذلك لتوفير الاستفادة منها والاستماع بها، من أهمها توفير سياررات اسعاف ومنقذين بالمحميات البحرية، إضافةً إلى إعداد برامج خاصة لتوعية المواطنين بسبل الحفاظ على المحميات.​