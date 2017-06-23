«أبو ريدة» يتدخل لحل أزمة الأهلي والزمالك مع «بي إن سبورت»

التحرير

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علمت «التحرير»، أن هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، سيعمل على إنهاء أزمة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، مع الأهلي والزمالك، بسبب مقاطعة الناديين لقنوات "بي إن سبورتس".

وبحسب مصادر مُقربة، يرغب أبوريدة في التحدث مع الناديين بشأن إنهاء المقاطعة خاصة وأن تصعيد العقوبات من جانب الكاف يعني إقصاء الناديين من بطولات أفريقيا وهو ما يمثل أزمة كبيرة للكرة المصرية.

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يذكر أن الحكومة المصرية قد أقرت بقطع العلاقات بدولة قطر بسبب دعمها للإرهاب، واتخذ رئيسي مجلس إدارة الأهلي والزمالك بوقف التعامل مع قناة "بي إن سبورت".