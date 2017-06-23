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الشركة المنتجة لـ"سيتال": الدواء مطابق للمواصفات.. وسحبه من السوق لخطأ في النشرة​

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مصراوي Masrawy

الشركة المنتجة لـ"سيتال": الدواء مطابق للمواصفات.. وسحبه من السوق لخطأ في النشرة​

05:14 م الجمعة 23 يونيو 2017

الدكتور أسامة رستم

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، وعضو مجلس إدارة شركة إيبيكو للأدوية، إن السبب وراء مطالبة وزارة الصحة بسحب دواء "سيتال - cetal" من السوق، هو خطأ في النشرة الداخلية للعبوات.

كانت وزارة الصحة والسكان، وجهت بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية من مستحضر (سيتال – CETAL)، المنتج خلال عامي 2015-2016، بناءً على قرار اللجنة العليا للتفتيش الصيدلي بجلستها المنعقدة يوم 15 مايو الماضي.

ويستخدم العقار كخافض للحرارة ومسكن للآلام، وعلاج الصداع وآلام الأذن والأسنان ونزلات البرد، والعدوى البكتيرية أو الفيروسية.

وأوضح رستم في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، أن العقار مناسب من جميع الخواص الطبيعة، ومطابق للمواصفات.

وأضاف رستم: "كان هناك خطأ في النشرة الداخلية بين النص العربي والنص الإنجليزي، وتم تدارك الخطأ وتصحيح النشرة، لكن الغريب أن الوزارة لم تذكر السبب في المنشور الذي تم تداوله".

وطالب إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، الشركة المنتجة للعقار، بتجميد الأرصدة الموجودة لديها، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع المحافظات، وإبلاغ إدارة الصيدلة بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات، دون سبب واضح لذلك.

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