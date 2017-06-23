بالصور.. جولة لمحافظ أسوان ومدير الأمن بسيارة الشرطة الجديدة

بالصور.. ضبط 120 قرصًا مخدرًا و15 قطعة سلاح في محل "بقالة" بالفيوم

أسوان - إيهاب عمران

تفقد اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، اليوم الجمعة، برفقة اللواء مجدى موسى، مدير الأمن، نموذجًا لإحدى السيارات الشرطية الجديدة، والتي تشمل إمكانياتها "التصوير والفحص"، وتستخدم فى أعمال الدوريات الأمنية والبحث الجنائي والنجدة والتمشيط.

وعقد المحافظ ومدير الأمن جولة داخل العربة الشرطية الجديدة بشوارع وميادين مدينة أسوان، واستمعا لشرح من أحد المتخصصين في تشغيل المنظومة التكنولوجية الحديثة للعربة والمهام التي يجب أن تؤديها.

وأشاد اللواء مجدي حجازي بالتقنية المتطورة والحديثة التى تتمتع بها هذه السيارات ودورها الفعال فى تطوير المنظومة الأمنية لتأدية عملها بأعلى درجات الدقة والجودة، مع مراعاة الآدمية وحفظ وصيانة الكرامة وكافة الحقوق الإنسانية.

وطالب مجدى حجازى أفراد الأمن بضرورة اليقظة التامة والاستعداد الكامل، للتعامل الفوري مع أي ظروف طارئة بهدف بسط يد الأمن والأمان والطمأنينة فى الشارع الأسوانى على الوجه الأكمل.

من جانبه أكد اللواء مجدى موسى أن السيارات الجديدة تأتى فى إطار خطة وزارة الداخلية وحرصها الدائم على مواكبة أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة واستغلالها للارتقاء وتطوير مستوى أداء المنظومة الأمنية على الوجه الأكمل وبالأسلوب اللائق الذي يحمي آدمية وكرامة أي إنسان.