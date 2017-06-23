أخبار عاجلة

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن -
هبة هجرس: ظاهرة عمالة الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية -
الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية -
أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. جولة لمحافظ أسوان ومدير الأمن بسيارة الشرطة الجديدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. جولة لمحافظ أسوان ومدير الأمن بسيارة الشرطة الجديدة

04:58 م الجمعة 23 يونيو 2017

  • عرض 6 صورة

    43e4d97941.jpg

  • عرض 6 صورة

    11c22d90a0.jpg

  • عرض 6 صورة

    e45446dfae.jpg

  • عرض 6 صورة

    d93d192342.jpg

  • عرض 6 صورة

    c73eb0e0f8.jpg

  • عرض 6 صورة

    98b5176543.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. ضبط 120 قرصًا مخدرًا و15 قطعة سلاح في محل

الألبوم التالى

بالصور.. ضبط 120 قرصًا مخدرًا و15 قطعة سلاح في محل "بقالة" بالفيوم

أسوان - إيهاب عمران

تفقد اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، اليوم الجمعة، برفقة اللواء مجدى موسى، مدير الأمن، نموذجًا لإحدى السيارات الشرطية الجديدة، والتي تشمل إمكانياتها "التصوير والفحص"، وتستخدم فى أعمال الدوريات الأمنية والبحث الجنائي والنجدة والتمشيط.

وعقد المحافظ ومدير الأمن جولة داخل العربة الشرطية الجديدة بشوارع وميادين مدينة أسوان، واستمعا لشرح من أحد المتخصصين في تشغيل المنظومة التكنولوجية الحديثة للعربة والمهام التي يجب أن تؤديها.

وأشاد اللواء مجدي حجازي بالتقنية المتطورة والحديثة التى تتمتع بها هذه السيارات ودورها الفعال فى تطوير المنظومة الأمنية لتأدية عملها بأعلى درجات الدقة والجودة، مع مراعاة الآدمية وحفظ وصيانة الكرامة وكافة الحقوق الإنسانية.

وطالب مجدى حجازى أفراد الأمن بضرورة اليقظة التامة والاستعداد الكامل، للتعامل الفوري مع أي ظروف طارئة بهدف بسط يد الأمن والأمان والطمأنينة فى الشارع الأسوانى على الوجه الأكمل.

من جانبه أكد اللواء مجدى موسى أن السيارات الجديدة تأتى فى إطار خطة وزارة الداخلية وحرصها الدائم على مواكبة أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة واستغلالها للارتقاء وتطوير مستوى أداء المنظومة الأمنية على الوجه الأكمل وبالأسلوب اللائق الذي يحمي آدمية وكرامة أي إنسان.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. محافظ أسوان يشهد حفل ختام الأنشطة الثقافية الرمضانية

    بالصور.. محافظ أسوان يشهد حفل ختام الأنشطة الثقافية الرمضانية

    أخبار
  • بالصور.. محافظا أسوان والأقصر في مائدة إفطار قطاع أسوان العسكري

    بالصور.. محافظا أسوان والأقصر في مائدة إفطار قطاع أسوان العسكري

    أخبار
  • عطل كهربائي يتسبب في تأخر قطار عن موعده ساعتين و20 دقيقة بسوهاج

    عطل كهربائي يتسبب في تأخر قطار عن موعده ساعتين و20 دقيقة بسوهاج

    أخبار
  • بالصور.. استياء بين أهالي أسوان لانقطاع المياه أكثر من 20 ساعة

    بالصور.. استياء بين أهالي أسوان لانقطاع المياه أكثر من 20 ساعة

    أخبار

إعلان

78f86a7e2d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن

"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن

هبة هجرس: ظاهرة عمالة الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية

هبة هجرس: ظاهرة عمالة الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية