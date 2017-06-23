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عون يؤكد حرص لبنان على تعزيز العلاقات الثنائية مع الصين

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مصراوي Masrawy

عون يؤكد حرص لبنان على تعزيز العلاقات الثنائية مع الصين

04:58 م الجمعة 23 يونيو 2017

عون يؤكد حرص لبنان على تعزيز العلاقات الثنائية مع الصين

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون

بيروت - (د ب أ):

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، حرص لبنان على تعزيز العلاقات الثنائية مع الصين، وذلك خلال استقباله وزير خارجية الصين وانج يي في القصر الرئاسي في بعبدا، ونقل الوزير إلى عون رسالة من نظيره الصيني تؤكد ضرورة تطوير العلاقات الثنائية.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس عون أكد "حرص لبنان على تعزيز العلاقات الثنائية مع الصين في المجالات كافة، مقدرا وقوفها إلى جانب لبنان في المحافل الإقليمية والدولية".

وأبلغ الرئيس عون وزير خارجية الصين بحسب البيان أن "حلول الصين في المرتبة الأولى للدول المصدرة إلى السوق اللبنانية، يشكل حافزا لمزيد من التعاون بين البلدين، مؤكداً السعي لأن يلعب لبنان دوره كاملا في تطوير مشروع (حزام واحد طريق واحد) الذي أطلقه الرئيس الصيني شي جين بينج، لاسيما وأن مستقبل العلاقات بين الدول يكون عبر مد الجسور وليس ببناء الجدران".

وشكر الرئيس عون "للصين الدعم الذي تقدمه للجيش والقوى الأمنية اللبنانية ولمساهمتها في تطوير الاقتصاد اللبناني مشيرا إلى استعداد لبنان للتعاون أكثر في حقول الإنماء وإشراك الصين في عملية النهوض".

وكان الوزير وانج يي نقل في مستهل اللقاء، إلى الرئيس عون، بحسب البيان "رسالة من الرئيس الصيني شي جين بينج أكد فيها على الصداقة التي تجمع بين لبنان والصين وضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، منوها بما يتميز به لبنان من تعايش بين مختلف أبنائه في إطار من الوحدة والتضامن".

وأعرب الوزير الصيني عن" استعداد بلاده لمواصلة تقديم المساعدات للبنان للتخفيف من انعكاسات النزوح السوري الكثيف الذي يرزح تحته بسبب الأزمة السورية التي تلتقي الصين مع لبنان على الدعوة لإيجاد حل سياسي لها. كذلك أكد الوزير الصيني وقوف بلاده إلى جانب الجهود القائمة دوليا لمكافحة الإرهاب وجعل ذلك أولوية".

وفي مجال العلاقات الثنائية بين البلدين، أكد وزير خارجية الصين أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي ومشاريع التنمية مع لبنان ودول الشرق الأوسط لافتا إلى أن مبادرة (حزام واحد طريق واحد) التي أطلقها الرئيس الصيني تصب في هذا الاتجاه.

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