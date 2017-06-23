ميركل: قمة الاتحاد الأوروبي بثت روح تفاؤل جديدة

بروكسل - (د ب أ):

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة أن قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بثت روح تفاؤل جديدة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، عقب اجتماع مع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت ميركل اليوم إن التعاون الألماني-الفرنسي والإعداد للقمة "أثبتا جدارتهما حقا".

وذكرت ميركل أنه اتضح جليا لقادة القمة إلى أي مدى يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الاهتمام بمستقبلها أولا الآن، وليس فقط بمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد.

وأشارت ميركل إلى أن القمة أعلنت بوضوح وإجماع إلتزامها باتفاقية باريس لحماية المناخ، مضيفة أن القمة أحرزت أيضا "خطوات تقدم نوعية" في السياسة الأمنية والدفاعية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت ترى أن هناك إمكانية لإجراء تعديلات في ميثاق الاتحاد الأوروبي لإصلاح الاتحاد، قالت ميركل: "سنفعل ذلك حيثما يلزم الأمر، ولن نفرض ذلك حال عدم وجود ضرورة".

وذكرت ميركل أن ألمانيا وفرنسا تعتزمان إسراع التطوير في مجال الرقمنة، مشيرة إلى وجود توافق كبير بين البلدين فيما يتعلق بسياسة اللاجئين، وقالت: "كانت قمة للتفاؤل ولقوة العزيمة أيضا".