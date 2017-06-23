رئيس البرلمان يرسل برقية تهنئة للسيسي بمناسبة عيد الفطر

كتب- أحمد علي:

بعث الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال عبد العال في تهنئته: "يطيب لي أن أرسل لفخامتكم باسمي واسم نواب المجلس بخالص التهنئة القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الحبيبة وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات."

وأضاف عبد العال: "داعين المولى عز وجل أن يكلل مسعاكم في حفظ أمن مصر واستقرارها بالنجاح، وأن يتم عليها نعمته ليتبوأ شعبها بقيادتكم الحكيمة أعلى مراتب السعادة."

كان معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، كشف أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الإقتران في تمام الساعة الرابعة وإحدى وثلاثين دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت 29 من رمضان 1438 ه الموافق 24 يونيو الجارى "يوم الرؤية.

وقال المعمل في صحفي له، إن الهلال الجديد سيبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 22 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 20 دقيقة بعد غروب الشمس يوم الرؤية (السبت 24/6/2017م) وبذلك تكون غرة شهر شوال 1438هـ فلكيا يوم الأحد 25/6/2017م "عيد الفطر المبارك".