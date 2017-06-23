محافظ مطروح: إقامة وحدات طبية على الشواطئ خلال العيد

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كتب:-محمد العمدة

عقد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك وموسم الصيف، بحضور السيد الإمام، السكرتير العام، اللواء إبراهيم درويش، مساعد مدير أمن مطروح، علاء عبد الشكور، السكرتير المساعد، رئيس مدينة مرسى مطروح، ومديرى المديريات الخدمية المعنية.

عرضت مديرية الأوقاف خطة استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تجهيز 62 ساحة للصلاة، مع التأكيد على أهمية الخطاب الديني المستنير، وتوفيرخطيب بديل بكل ساحة.

أمر أبو زيد، رئيس مدينة مرسى مطروح بتكثيف جهود النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، مع سرعة إعادة الشيء لأصله في بعض المناطق، ورصف منطقة باب البحر بطبقة أسفلتية، مع مراجعة أعمال دهانات البلدورات والأعمدة والأرصفة والإنارة الجمالية بأعمدة الكورنيش ومدخل المدينة، مع السيطرة على أسعار الشماسي والكراسي، والإشراف على الشواطئ، ووضع لافتات بأرقام تليفونات رئيس الشاطئ ومجلس المدينة وغرفة عمليات المحافظة، منعا لاستغلال المصطافين، مع الاهتمام بمتابعة نظافة الشواطئ وزيادة أعداد الغطاسين بكل شاطئ حسب كثافته، وتفرغهم لمراقبة البحر وحماية المصطافين.

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وشدد على تكثيف التواجد الأمني مع وجود نقاط ثابتة للشرطة بالشواطئ والمناطق الأكثر كثافة، مع تحديد علامات وإشارات لعوامات الأمان، بالإضافة إلى عمل نموذج موحد لعربات الباعة بالشواطئ، لتقنين أوضاعهم وليس منعهم، مع الظهور بالشكل الحضاري والسياحي، والتأكيد على الشهادات الصحية والتموينية، كذلك منع المصطافين من الاستحمام بالأماكن الخطرة بشاطئ كليوباترا وعجيبة وعمل محدادات بالشواطئ، كذلك منع تجول الأحصنة والأبقار وذبحها وإعدامها فورا، وعقد اجتماع مع العاملين بالشواطئ للتنبيه عليهم بحسن التعامل مع المصطافين، والالتزام بالأسعار المحددة للشماسي واتخاذ قرار بإلغاء الرخصة في حال أي مخالفة.

ووجه محافظ مطروح، وكيل وزارة الصحة بمراجعة كفاءة المستشفيات واستعدادها الدائم مع توافر النوبتجيات من الأطباء والممرضات بأسمائهم بجميع المستشفيات على مدار 24 ساعة، والتأكد من توافر الأدوية وتجهيزها مع تكثيف لجان المرور المفاجئ والمستمر عليها، ومتابعة نقاط الإسعاف وإقامة وحدات طبية بالشواطئ لأول مرة لخدمة المصطافين، والاهتمام برش المبيدات وتكثيفها للقضاء على الحشرات بجميع مدن المحافظة، كما شدد على المتابعة المستمرة لتحليل مياه الشرب.

وأمر المحافظ بمراجعة وتأمين التيار الكهربائي خلال موسم الصيف لجميع المرافق الحيوية، خاصة مواتير رفع مياه الشرب على طول الساحل والمستشفيات وغيرها، مع مراجعة كافة شبكات الإنارة والتوصيلات لاستيعاب زيادة الأحمال، والتنسيق مع وزارة الكهرباء للاستعانة بعمال وفنيين من خارج مطروح خلال فترة موسم الصيف، مشددا على شرطة المرافق بتكثيف الدوريات الأمنية بشوارع المدينة، للقضاء على التعديات على الأرصفة والشوارع و منع الباعة الجائلين مع منع ظاهرة التسول.