صور| إستنفار أمنى بالعاصمة تزامنا مع عيد الفطر المبارك

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قاد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، جولة أمنية موسعة، لتفقد الخدمات الأمنية على عدد من الكنائس والمساجد، للتأكد من تطبيق الخطط الأمنية التى تم اعتمادها لتوفير أقصى درجات التأمين بالتزامن مع احتفالات بعيد الفطر المبارك.

وشدد مدير أمن القاهرة على خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لكافة المنشآت الهامة والحيوية كإجراء احترازى دورى، لتحقيق أعلى درجات التأمين، بالإضافة لنشر الأقوال الأمنية وقوات الانتشار السريع على الطرق وداخل المدينة، بالاشتراك مع وحدة قوات حماية المواطنين التابعة للقوات المسلحة التى تجوب كافة أرجاء العاصمة، لتحقيق أعلى درجات التأمين فى كافة الشوارع والميادين.



كما وجه بالانتشار الأمنى المكثف فى محيط الحدائق العامة والفنادق والمتنزهات وأماكن التجمعات ودور السينما والمسرح والمولات التجارية التى ستشهد الاحتفالات، ووضع خطط للتشغيل على مدار اليوم، لتحقيق التواجد الفعال على مستوى العاصمة.

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كما تم تكليف خدمات البحث الجنائى بتوسيع دائرة الاشتباه وضبط كل ما قد يخل بالأمن العام، مع استمرار كافة الخدمات لحين انتهاء وهدوء الحالة الأمنية لبعث رسالة طمأنينة للمواطنين فى كافة أنحاء المحافظة.