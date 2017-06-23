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صور| سائق لودر يهدم واجهة منزل بالقليوبية

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اصطدم سائق لودر، اليوم الجمعة، بمنزل في قرية تصفا، التابعة لمركز كفر شكر، محافظة القليوبية، وذلك بعد أن فقد السيطرة على عجلة القيادة، ما أصاب سكان المنزل والمنازل المجاورة بحالة من الخوف.

استيقظ صاحب المنزل "عبد الرازق ا"، وأسرته على صوت ارتطام شديد، وتهدم أجزاء من المنزل وتحطم الأثاث، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو خسائر بشرية، فيما فر قائد اللودر هاربا، وأبلغ صاحب المنزل الشرطة.

وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضابط سائق اللودر وكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

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