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صور| قرية «العدوة» تتشح بالسواد بعد مقتل أسرة كاملة بالسعودية

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صور| قرية «العدوة» تتشح بالسواد بعد مقتل أسرة كاملة بالسعودية صور| قرية «العدوة» تتشح بالسواد بعد مقتل أسرة كاملة بالسعودية

التحرير

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تتشح قرية العدوة التابعة لمركز ههيا في محافظة الشرقية، بالسواد، بعد مصرع أسرة كاملة في حادث تصادم مأساوي بدولة .

ولقيت العائلة بأكملها مصرعها، وهي مكونة من أب وأم و4 أطفال على الطريق الدولي شرق محافظة رفحاء، إثر تصادم بين السيارة من نوع "يارس" والتي كانت تقل العائلة، وشاحنة كانت تسير على الطريق الدولي 40 كيلو متر شرق رفحاء ما أسفر عن وفاة أفراد العائلة، بينما نجا قائد الشاحنة.  

وتبين أن رب العائلة، مسؤول المبيعات في "تويوتا رفحاء" مؤمن السيد مسعود، وكان برفقة كل من أحمد محمد يوسف عتمان ورندا محمد يوسف عتمان ومحمد مؤمن مسعود وموده مؤمن مسعود ومنه مؤمن مسعود.

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