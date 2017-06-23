"أوقاف الإسكندرية": تجهيز 374 ساحة و748 إمامًا لصلاة العيد

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، تجهيز 374 ساحة على مستوى المحافظة لأداء صلاة العيد بكل منها إمام أساسي وآخر احتياطي، بإجمالي 748 إمامًا أساسيًا واحتياطيًا.

وتتوزع الساحات على مختلف أنحاء المحافظة حسب الكثافة السكانية واحتياج المناطق بواقع 29 ساحة بإدارة العجمي ودخيلة، و19 ساحة بإدارة شرق الإسكندرية، و28 ساحة بإدارة غرب الإسكندرية، و60 ساحة بإدارة العامرية، و34 ساحة بإدارة وسط ، 43 ساحة بإدارة المنتزة، و11 ساحة بإدارة الجمرك، و41 ساحة بإدارة برج العرب، و 49 ساحة بإدارة محرم بك، و60 ساحة بإدارة الرمل.

وقال"العجمي" إن جميع الساحات المخصصة للصلاة في عيد الفطر تقدم مديرو الإدارات التابعة لها بطلبات خلال شهر رمضان لإدراجها في الساحات التي ستقام فيها صلاة العيد، وتم إرسال البيان إلى وزارة الأوقاف وتم اختيار الساحات وفقاً لمعايير وضوابط.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، على الأئمة ومديري الإدارات بمنع أي إمام غير أزهري من الخطابة أو اعتلاء المساجد في صلاة العيد، والتنبيه على جميع الأئمة بعدم تناول أي أمور سياسية أو حزبية خلال خطبة العيد، مشيرًا إلى أن خطبة العيد ستكون مشتملة على العناصر الأساسية المعروفة للعادات والأخلاق الإسلامية التي يجب إتباعها في عيد الفطر المبارك.

يُشار إلى تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة للأوقاف لمتابعة صلاة العيد بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إداريًّا وقانونيًّا تجاه أي مخالفة أو تجاوز، وعدم إقامة صلاة العيد إلا في الأماكن التي تحددها مديرية الأوقاف من الساحات.