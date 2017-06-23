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«صلاح» يتساوى مع «ماني».. تعرف على أجر الفرعون بين لاعبي ليفربول

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«صلاح» يتساوى مع «ماني».. تعرف على أجر الفرعون بين لاعبي ليفربول «صلاح» يتساوى مع «ماني».. تعرف على أجر الفرعون بين لاعبي ليفربول

التحرير

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، أمس الخميس، عبر موقعه الرسمي، عن التعاقد رسميًا مع الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الوطني، وجناح فريق روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 39 مليون إسترليني، كأغلى صفقة في تاريخ النادي، والأعلى في تاريخ اللاعبين العرب المحترفين.

عقد صلاح يمتد إلى خمس سنوات براتب إسبوعي يبلغ 90 ألف إسترليني، وهو ما يقارب ضعف راتبه في روما والذي كان 50 ألف إسترليني في الأسبوع، ليكون بذلك أحد أعلى الرواتب في الوقت الحالي للريدز.

في التقرير التالي نستعرض مقارنة بين أجر «صلاح» الإسبوعي وباقي لاعبي ليفربول وترتيبه بينهم:- 


26-  شيي أوجو، 10 آلاف إسترليني في الأسبوع.

25- جوي جوميز، 10 آلاف إسترليني في الأسبوع.

24- دومينيك سولانكي، 20 ألف إسترليني.

23- ماركو غروييتش، 20 ألف إسترليني.

22- ديفوك أوريجي، 25 ألف إسترليني.

21- راجنار كلافان، 30 ألف إسترليني.

20- ألبرتو مورينو، 40 ألف إسترليني.

19- إيمري تشان، 55 ألف إسترليني.

18- داني إينجز، 60 ألف إسترليني.

17- سيمون مينوليه، 60 ألف إسترليني.

16- ناثانيال كلاين، 60 ألف إسترليني.

15- لوريس كاريوس، 60 ألف إسترليني.

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14- مامادو ساخو، 75 ألف إسترليني.

13- جورجينيو فينالدوم، 75 ألف إسترليني.

12- لوكاس ليفا، 80 ألف إسترليني.

11- ساديو ماني، 90 ألف إسترليني.

10- محمد صلاح، 90 ألف إسترليني.

9- روبرتو فيرمينيو، 100 ألف إسترليني.

8- جوردان هيندرسون، 100 ألف إسترليني.

7- ديان لوفرين، 100 ألف إسترليني.

6- جويل ماتيب، 112 ألف إسترليني.

5- دانييل ستوريدج، 120 ألف إسترليني.

4- جيمس ميلنر، 120 ألف إسترليني.

3- أدم لالانا، 120 ألف إسترليني.

2- فيليب كوتينيو، 150 ألف إسترليني.

1- يورجن كلوب، 221 ألف إسترليني.

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التحرير

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